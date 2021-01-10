شكرا لبحثكم عن خبر تحدثت عن الجندي الذي أنقذها.. الصحفية يارا خواجة : اليمنيون قدموا لي حبا كافيا ليعوض كل شيء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



نشرت الصحفية اللبنانية يارا خواجة المتحدثة باسم جمعية الصليب الأحمر في اليمن والتي أصيبت في استهداف مطار عدن الدولي لحظة وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة قبل نحو عشرة أيام تغريدة على حسابها بتويتر كشفت فيها عن وضعها الصحي وتحدثت عن دخولها العمليات وعن اليمن.

وكتبت يارا مقال بعنوان هذا ما جال في خاطري قبل دخولي غرفة العمليات للمرة الرابعة في أقل من ١٠ أيام.

وقالت يارا إن التجربة التي مرت بها هي الأصعب على الإطلاق منوهة أن اليمنيين قدموا لها حبا كافيا ليعوض كل شيء.

وقدمت يارا شكرها للشاب الذي انقذها وللطاقم الطبي وكل من وقف بجانبها.

وكانت الصحفية يارا في طريقها لمغادرة اليمن غير أن استهداف مطار عدن أصابها ونقلت بعد مداواتها في مركز الصليب الأحمر إلى خارج اليمن للعلاج.

وارتفعت حصيلة انفجار مطار عدن إلى أكثر من 130 بين شهيدا وجريح معظمهم من المدنيين الذين احتشدوا لاستقبال الحكومة.