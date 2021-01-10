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يزيد بن سلمان - شبوة - نهاية مستحقة لمواطن يمني قتل والده وأخوه وأبن عمه قبل ساعات في مأرب
قالت مصادر امنية، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تتمكن مساء الجمعة، من إلقاء القبض على المدعو ع.أ.ر بعد قيامه بقتل"3"من أقاربه.
واضافت المصادر، أن المتهم قتل والده وأخوه وأبن عمه، بسبب مشاكل وخلافات أسرية.
وأشارت المصاكر إلى أن المتهم بعد ارتكابه للجريمة حاول الفرار إلا أنه تم ضبطه بعد أقل من نصف ساعة من وصول البلاغ للأجهزة الأمنية، وتم إحالته للمحاكمة القانونية.
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