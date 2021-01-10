شكرا لبحثكم عن خبر توكل كرمان تهاجم مليشيات الحوثي بسبب مجزرة تعرضت لها منطقة في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عن جرائم الحوثيين بحق منطقة الحيمة في تعز .

وقالت كرمان تتعرض منطقة الحيمة شمال تعز لحصار وتنكيل من قبل مليشيات الحوثي.

واضافت كرمان إن مليشيا الحوثي تثبت يوم بعد يوم أن لا عدو حقيقي لها الا الشعب اليمني.

واشارت أن الحوثي يدعي انه يواجه عدوان الخارجي، لكنه يقاتل ويقتل كل شيء في الداخل حسب وصفها.

ويأتي الهجوم من كرمان على مليشيات الحوثي بعد أسابيع من هجوم حوثي على منزلها في العاصمة صنعاء