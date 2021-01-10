شكرا لبحثكم عن خبر تفاؤل غير مسبوق يجتاح ”عدن” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد سكان في عدن أن التفاؤل بتحسن الاقتصاد والخدمات يجتاح العاصمة اليمنية المؤقتة، وينعش الآمال التي يعقدها اليمنيون في المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة الحكومة.

وعلى امتداد الطريق الذي يربط بين ميناء المنطقة الحرة و"جولة كالتكس" تصطف الناقلات المحملة بمختلف البضائع في طريقها إلى المحافظات الأخرى، إذ حول أغلب التجار وارداتهم إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، هربا من القيود والابتزازات التي يتعرضون لها في ميناء الحديدة الذي ما يزال خاضعا لسيطرة الحوثيين.

وتشهد المدينة نشاطا حكوميا لافتا، وحركة تجارية، وتتعافى من آثار الأحداث التي شهدتها العام الماضي بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويشعر سكانها بارتياح بعد تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة.