الحوثيون يتحايلون على البهائيين من أجل مصادرة ممتلكاتهم بعد نفيهم خارج البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت المبادرة اليمنية للدفاع عن البهائيين اليوم السبت نيابة الحوثي بصنعاء بالتحايل على حقوق البهائيين، والتهرب من تقديم الردود على المذكرات التي قدمتها هيئة الدفاع عن البهائيين في اليمن.



واليوم السبت عقدت محكمة حوثية جلسة لمحاكمة نحو 24 بهائياً، وكان المفترض على النيابة تقديم ردها على مذكرة الدفاع، والتي طالبت بوقف اجراءات الدعوى الجزائية بموجب الدستور اليمني.



وتعتبر المحكمة الحوثية البهائيين الذين تم ترحيلهم قسرا من صنعاء بعد سنوات من اختطافهم "فارين من وجه العدالة".



والخميس الماضي ناشدت المبادرة اليمنية للدفاع عن البهائيين كافة المبادرات والحقوقيين والناشطين للقيام بإدانة استمرار اجراءات الدعوى الجزائية ضد البهائيين.



وتسعى ميليشيا الحوثي إلى مصادرة ممتلكات البهائيين بعد مطالبات مستمرة بتسليمها من قبل فريق الدفاع عن البهائيين بالإضافة البهائية العالمية التي كانت قد أصدرت بيان طالبت فيه بإعادة ممتلكات البهائيين في اليمن وذلك عقب الإفراج عن البهائيين ونفيهم أواخر يوليو من العام الماضي.