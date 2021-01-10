وقفة احتجاجية لنازحي الجوف تنديداً بمماطلة برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ عدد من نازحي محافظة الجوف اليوم السبت، في مدينة مأرب، وقفة احتجاجيه تنديدا بغياب المنظمات الاغاثية والإنسانية العاملة في المجال الاغاثي وايواء النازحين.

ورفع النازحون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تندد بالاهمال المتعمد من قبل المنظمات الاغاثية الدولية ومايقوم به برنامج الغذاء العالمي في استبعادهم من المساعدات الاغاثية طيلة التسعة الأشهر الماضية من تاريخ نزوحهم.

وطالب النازحون الجهات المعنية بسرعة الالتفات لمعاناتهم والزام المنظمات الاغاثية وبرنامج الغذاء العالمي بتقديم المعونات الشهرية إسوة ببقية النازحين من المحافظات الأخرى.



وقال فهد جارالله مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بالجوف في تصريح خاص لـ "يمن شباب نت": أن نازحي الجوف منذ عشرة أشهر لم يتلقوا أي مساعدات إغاثية من برنامج الغذاء العالمي بالرغم من وعوده لضم نازحي الجوف إلى مساعداته في وقت سابق، ولكن ذلك لم يتم حتى اللحظة.

وأشار "أن هناك تقصير في القيام بواجباتهم تجاه النازحين رغم المعاناة والظروف الصعبة التي يواجهونافي مخيمات النزوح".

ويعيش النازحين بشكل عام ونازحي الجوف في مخيمات النزوح والتشرد، منذ انقلاب مليشيات الحوثي في 2014م، أوضاعاً مأساوية، في ظل غياب تام للمنظمات الاغاثية والانسانية.