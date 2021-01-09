الحكومة الشرعية تدعو العالم لموقف واضح إزاء جرائم الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت الحكومة الشرعية السبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه تصاعد جرائم الحرب الوحشية التي تشنها مليشيا الحوثي.



وطالب رئيس الوزراء ، معين عبدالملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لعدم الاكتفاء بموقف المتفرج تجاه الجرائم والانتهاكات الحوثية والتي شجعت المليشيات على التمادي في جرائمها ضد المدنيين العزل.

واستمع معين عبدالملك خلال اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان إلى تقارير حول جرائم المليشيات الحوثية وحصارها وقصفها لمنازل المواطنين والمزارع بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين وقتل الأطفال والنساء واختطاف العشرات من الأبرياء.

وأكد أن جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وأخرها ما يجري في بلدة "الحيمة" شرق تعز، يجعل الشعب اليمني أكثر عزيمة وإصرار على وضع حد لهذه الجرائم واستكمال استعادة الدولة اليمنية.

وأوضح أن هذه الجرائم الوحشية بما في ذلك عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمواطنين لن تسقط بالتقادم وسيدفع مرتكبيها ثمن جرائمهم.

وحث رئيس الوزراء سلطات تعز المحلية على مضاعفة جهودها لخدمة اليمنيين،، والتحرك في جميع المستويات لحماية المدنيين، مؤكدا دعم ومساندة حكومته لكافة الأعمال الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وتصاعدت جرائم مليشيا الحوثي في تعز، حيث سقط خلال الـ3 أيام الماضية أكثر من 40 قتيلا وجريحا في هجوم بري عنيف استهدف اجتياح بلدة "الحيمة" شرق المحافظة، بالإضافة إلى هجمات قصف مدفعي وأعمال قنص طالت الأحياء السكنية بالمدينة المحاصرة منذ 6 سنوات.

وانتقدت الحكومة التهاون الدولي الذي شجع مليشيا الحوثي على التمادي في سلوكه الإرهابي وعلى رأسها هجوم مطار عدن الكارثي بهدف إبادة الدولة اليمنية، مطالبة بإدراجهم على قوائم الإرهاب الدولي.