هادي يجري اتصالاً هاتفياً بالشيخ سبأ سنان ابو لحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ سبأ سنان ابو لحوم، عزاه من خلاله واخوانه وكافة اسرة آل لحوم بوفاة والده الشيخ سنان ابو لحوم.



واشاد رئيس الجمهورية بالمواقف البطولية والمأثر الخالدة للفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته في سبيل الدفاع عن الوطن ومبادئ وقيم ثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة وانعتاق الشعب اليمني من سطوة الطغيان وظلم الإمامة الكهنوتية..مشيراً الى ان مواقف الفقيد ظلت كما هي وفيةً للقيم والمبادئ وللوطن ومناهضة للمشروع السلالي الكهنوتي.

ولفت الرئيس، الى المراحل الوطنية والتاريخية للفقيد ومعه رجال النضال الوطني واحراره الذين خاضوا معارك ضد الحكم الامامي دفاعاً عن الثورة والجمهورية حتى تحقيق النصر..مؤكداً ان رحيله تشكل خسارة كبيرة على الوطن الذي يعيش اليوم أصعب لحظاته الحرجة بعد محاولة الائمة الجدد العودة باليمن الى العهود الظلامية وعصر التخلف والفقر والجهل والمرض والاستبداد والظلم وتنفيذهم اجندات ايران واطماعها التوسعية في المنطقة.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الشيخ سبأ ابو لحوم عن شكره وامتنانه للمواقف الانسانية لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في كل المواقف.