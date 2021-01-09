قيادة محور تعز تدشن العام التدريبي الجديد وترقيم الآليات العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت قيادة محور تعز العسكري، اليوم السبت، العام التدريبي العملياتي والقتالي والمعنوي للعام الجديد 2021م بعدد من الفعاليات والانشطة العسكرية.



وفي حفل التدشين، أكد رئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي أن تدشين العام الجديد يأتي إستناداً إلى خطة التدريب العملياتي والقتالي والمعنوي وتنفيذاً للأمر التوجيهي لوزير الدفاع والتعليمات التنظيمية لرئاسة هيئة الاركان العامة للعام 2021م.

وحيا العميد المجيدي، الأبطال المرابطين في جبهات القتال..مؤكداً أن منتسي الجيش بمحور تعز يتمتعون بروح معنوية عالية ويشكلون سياجاً منيعاً لحماية المدينة .

من جهته أكد قائد الشرطة العسكرية العميد محمد الخولاني، على أهمية التدريب والانضباط..مشيراً الى أن العام الجديد سيشهد تحقيق نتائج ملموسة في مهام الشرطة العسكرية..لافتاً الى انه سيتم اليوم البدء بعملية ترقيم الاطقم والآليات والمعدات العسكرية، لجميع الوحدات العسكرية في المحور لما فيه ضبط حركة الأطقم وإستخدامها .