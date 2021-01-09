السلطة المحلية بحضرموت تقيم الحفل التكريمي الأول للمتميزين في القطاعين العام والخاص 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مساء امس بالمكلا، الحفل التكريمي الأول للمتميزين في الوحدات الإدارية للقطاعين العام والخاص والمبدعين في المجالات الأدبية والفنية وقطاعي الشباب والمرأة، برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وإشراف محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



وفي الحفل، ألقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة الرئيس لأبناء المحافظة بمناسبة العام الجديد 2021م، متطرقاً الى محطات العام الماضي 2020م بكل تداعياته المؤلمة والمفرحة ، وآمال العام الجديد 2021م، في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواصلة عملية التنمية، ومهمة الانتصار على مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأثنى المحافظ، على مواقف القوات العسكرية والأمنية في حضرموت في كل مواقع الشرف التي عملت على تأمين أعلى درجة من الاستقرار والأمن بكل اقتدار، وجهود مواصلة خطط التنمية والعمل خلال العام 2020م، رغم آثار جائحة فيروس كورونا وافتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع حيوية مهمة في شتى المجالات وفي كل مديريات المحافظة خلال الاحتفال بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني المجيد الثلاثين من نوفمبر .

وتطرق المحافظ الى أبرز هذه المشاريع من بينها محطة كهرباء الشحر بطاقة 40 ميقاواط ، واعتماد مشروع شبكة حديثة لخط الكهرباء من المحطة الغازية في المسيلة إلى وادي حضرموت، وبناء مجمعات تعليمية ومدارس في العديد من المديريات، ومستشفيات ومراكز صحية، ومشاريع مياه وصرف صحي، ومقرات للأندية الرياضية، وطرق وجسور ، ومشروع عقبة كتبه الذي سيفتح آفاقاً واسعة ورائعة للتخطيط لبناء مدن سكنية كبيرة على الهضبة الشمالية، وإمكانية بناء مطار دولي على هذه الهضبة، وخلق بيئة حضارية متطورة للتخطيط الحضري، ووضع حجر الأساس لمشروع المرحلة الثانية من خور المكلا، وخطط هذا العام 2021م لتحسين المدن بإقامة حدائق ومنتزهات وأماكن ترفيهية.

وقال المحافظ البحسني إن السلطة المحلية بحضرموت ارتأت إقامة هذا الحفل لتكريم وجوه مبدعة خدمت مجتمعها ومازالت، وأيادٍ معطاءة، مشيراً الى أن هذا التكريم يمثّل رمزية ودلالة، ولا يعني بأنه لا يوجد هناك مبرزين ومبدعين في مواقع مختلفة، مؤكداً أن التكريم سينال المتميزين في قادم الأعوام تقديراً لجهدوهم المبذولة، وسيكون هذا التكريم تقليداً سنوياً لتكريم كوكبة من المبدعين المخلصين من كل جوانب العمل والإبداع، لمواصلة التنافس الشريف وتحفيز الجميع من أجل الوصول إلى منصة التكريم.

وهنأ المحافظ، المكرّمين لهذا ا لعام 2020م، داعياً أن يدفعهم هذا التكريم إلى بذل مزيد من العمل والجهد والإبداع والعطاء ، متمنياً أن يكون العام 2021م عام استقرار وخير وثبات في أسعار المواد الغذائية وتوفير الخدمات الضرورية للناس في المدن والأرياف وزيادة الانضباط الوظيفي في الإدارات من أجل سرعة انجاز قضايا المواطنين.

وشدد المحافظ على السلطات المحلية بالمديريات والأجهزة دالحكومية لتحديد أهداف عملها المراد الوصول إليها خلال العام الحالي 2021م في العمل نحو التنمية المستدامة وإعطاء اهتمام خاص لمدينة المكلا عاصمة المحافظة والمدن الرئيسة، داعياً الجميع لمزيد من العمل والعطاء والالتفاف والتعاون مع السلطة المحلية لخدمة المواطنين في حضرموت وتحقيق أمانيهم وتطلعاتهم.

وشكر المحافظ، جهود اللجنة المنظمة للفعالية، مشيدا بإبداع الفنانين الشباب والخامات الشابة الذين شاركوا في الحفل، موجها مكتبي وزارة الثقافة بساحل ووادي حضرموت بإقامة مهرجان سنوي للاغنية الحضرمية على ان يتم التحضير لمهرجان هذا العام في النصف الاول للعام الحالي 2021م، واشراك الشباب في المهرجان لإبراز ابداعاتهم، والتفكير جليا لاقامة مهرجان للشعراء الشباب، لعكس مواهبهم وقدراتهم الشعرية، ليتقدموا منصات التتويج في منافسات الشعر خارجيا.

بدوره، اوضح وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، رئيس اللجنة المنظمة للحفل ان اللجنة بناء على تكليف محافظ المحافظة، وضعت معايير لاختيار المكرمين واعتمدت أسسا بنت عليها هذا التكريم، لاختيار 104 مكرما ومكرمة من 20 قطاع في الوحدات الادارية للقطاعين العام والخاص والمبدعين في المجالات الادبية والفنية وقطاعات الشباب والرياضة والمرأة، وعملت على اشراك الجهات دات الاختصاص من مرافق واتحادات في عملية الاختيار، كما حرصت اللجنة على الاجتهاد والتدقيق فيما تم رفعه من الجهات المعنية ومطابقته للمعايير المعتمدة من اللجنة، وعملت على اخراج هذه المناسبة باحتفالية تليق بعطاءات المكرمين وخدمتهم لمجتمعهم.

وقدّمت في الحفل، لوحات فنية استعراضية وفقرات فنية، للفرقتين الفنيتين التابعتين لمكتبي الثقافة بوادي وساحل حضرموت، بمشاركة عدد من فناني حضرموت، نالت الإشادة والاستحسان، وجرى في ختام الحفل تكريم 104 مكرّماً ومكرّمة من المتميزين في الوحدات الإدارية للقطاعين العام والخاص والمبدعين في المجالات الأدبية والفنية وقطاعات الشباب والمرأة والرياضة.

حضر الحفل، عضو مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك، وعضوا مجلس الشورى د.سالم الخنبشي، ومحمد الحامد، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، ووكلاء المحافظة، والوكلاء المساعدون، والمناضلون، والمسئولون في الأجهزة الحكومية، والقيادات العسكرية والأمنية، وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعا المرأة والشباب.