شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار للبحسني بتشكيل لجنة لتنفيذ خطة وتدخلات السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين مدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية التانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "2" لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه، بتشكيل لجنة لتنفيذ الخطة والاجراءات وتدخلات السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين مدينة المكلا، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية، وعضوية المديرين العامين لمديرية مدينة المكلا ومكاتب المالية والأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت ومديرية المكلا، وصندوقي النظافة والتحسين وصيانة الطرق بساحل حضرموت، والمدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، ومدير الأمن والشرطة بمديرية المكلا، وشعبة الاشغال العسكرية، ومستشار محافظ حضرموت لشؤون الاستثمار.



وقضت المادة الثانية من القرار بأن تقوم اللجنة بتنفيذ الخطة المقرة من السلطة المحلية والتدخلات لتحسين مدينة المكلا، وفقا لتوجهات العام 2021م، والرفع بتقارير اسبوعية لمحافظ المحافظة عن مستوى التنفيذ.