محافظ صعدة يؤكد على أهمية دور المرأة في مقاومة مشروع مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، علی أهمية دور المرأة اليمنية في مقاومة مشروع مليشيا الحوثي التابعة لإيران، وإسهامها الفاعل في إدارة المبادرات المجتمعية وقيادة منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل المسئوليات.



وأشار المحافظ طرشان في حفل إشهار مبادرة روافد السلام النسوية لحرائر محافظة صعدة الذي اقيم ،اليوم، بمحافظة مأرب، الى ما تعانيه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران من انتهاكات وجرائم حرب ابرزها القتل والاختطاف والاخفاء القسري ونهب الممتلكات وتدمير المنازل، ومختلف صنوف البطش والتنكيل والتهجير القسري .

ونوه اللواء طرشان بما تتعرض له نساء محافظة صعدة منذ الحروب الست التي سبقت الانقلاب وعقب الانقلاب من جرائم وممارسات يندى لها جبين الانسانية و لم يعهدها المجتمع اليمني في تاريخه.. لافتا إلی دور العمل الانساني والتطوعي الذي تتبناه المبادرات المجتمعية في تعزيز التماسك المجتمعي في مقاومة مشروع هذه المليشيا والتمسك بالهوية اليمنية والنظام الجمهوري والشرعية الدستورية.

بدورها اوضحت رئيس مبادرة روافد السلام حفصة الرازحي، أن المبادرة تهدف الى النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الريادي في كافة المجالات وخلق فرص للشباب لتحقيق طموحاته الإبداعية والعمل علی توعية المجتمع بأهمية الحفاظ علی الوطن ومكتسبات ثورته الخالدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر.