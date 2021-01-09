معين عبدالملك: جرائم الحوثي ضد المدنيين يجعل الشعب اليمني اكثر إصرار على استكمال استعادة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان جرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها واخرها ما يجري في منطقة الحيمة بمحافظة تعز، يجعل الشعب اليمني اكثر عزيمة وإصرار على وضع حد لهذه الجرائم واستكمال استعادة الدولة.



وأوضح رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم بمحافظ تعز نبيل شمسان، ان هذه الجرائم الوحشية بما في ذلك عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمواطنين لن تسقط بالتقادم وسيدفع مرتكبيها ثمن جرائمهم.. مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الجرائم والانتهاكات وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج ما شجع المليشيات الحوثية على التمادي في جرائمها على المدنيين العزل.

واستمع الدكتور معين عبدالملك من محافظ تعز الى تقارير حول جرائم المليشيات الحوثية وحصارها وقصفها لمنازل المواطنين والمزارع بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين وقتل الاطفال والنساء واختطاف العشرات من الأبرياء.. مشيرا الى الأوضاع الخدمية والتنموية والعسكرية وخطط السلطة المحلية للتعامل معها والدعم المطلوب من الحكومة.

وحث رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز على مضاعفة جهودها لخدمة المواطنين، والتحرك في جميع المستويات لحماية المدنيين .. مؤكدا دعم ومساندة الحكومة لكل الاعمال الهادفة الى تخفيف معاناة المواطنين.