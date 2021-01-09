هيئة مستشفى مأرب تجري 10 عمليات قرنية بنجاح لأول مرة في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرت هيئة مستشفى مأرب العام خلال الايام الثلاث الماضية، 10 عمليات زراعة قرنية العين لاول مرة في محافظة مأرب عبر الطبيب المصري الزائر استشاري طب وجراحة العيون مصطفى رجب الريس.



وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي في ختام برنامج الطبيب الزائر "ان الهيئة تمكنت بالشراكة مع اللجنة الطبية العسكرية من اجراء 10 عمليات زراعة القرنية مجاناً وبنجاح".

واضاف "ان ما يزيد من اهمية نجاح عمليات زراعة القرنيات التي اجريت، هو النجاح الكبير في استيراد القرنيات من بنك العيون في جمهورية أوغندا ونقلها الى اليمن في حافظات امنة وزراعتها للمرضى ، خلال مدة الصلاحية الطبية لنقل القرنية الى المريض التي لا تتجاوز 14 يوما، نظرا الى محدودية الملاحة الجوية وحركة الطيران الى اليمن".

واشار، الى ان اجراء مثل هذه العمليات هو بداية لبرامج اخرى في اجراء عمليات كبرى في عدد من التخصصات الطبية كالمخ والاعصاب والعظام والعيون وغيرها، بعد ان باتت الهيئة تمتلك البنى التحتية من اجهزة ومعدات وغرف عمليات تمكنها من اجرائها بنجاح كبير.

من جانبه اوضح الطبيب الاستشاري الزائر مصطفى الريس، أن عمليات القرنية مرت بعدة مراحل بدأت بنقلها من الشخص المتبرع الى بنك العيون في جمهورية أوغندا ثم نقلها بواسطة الحافظات الآمنة الى سيئون ومنها الى مأرب لزراعتها للمريض خلال مدة الصلاحية الزمنية للقرنية.