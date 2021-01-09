معين عبدالملك ينعي وفاة المناضل الجسور الشيخ سنان أبو لحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الأسى وعظيم المواساة، وفاة المناضل الوطني الجسور الشيخ سنان عبدالله أبو لحوم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



ونوه رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية الخالدة ومسيرته مع الرعيل الاول من المناضلين في أبرز المحطات الوطنية الكبرى، وما لعبه من دورا بارزا في ثورة ٢٦ سبتمبر ضد الحكم الامامي الكهنوتي.. مؤكدا ان اليمن فقد برحيله رائدا من رواد الحركة الوطنية، ومناضلا جمهوريا عتيدا من مناضليه، وحكيما من حكمائه.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدور الفاعل للفقيد الشيخ سنان أبو لحوم في مسيرة الدولة اليمنية وما تركه من بصمات في مختلف المواقع القيادية التي شغلها واسهاماته الاجتماعية واصلاح ذات البين.. لافتا الى الإرث التاريخي الذي خلفه في مسيرة تهتدي بها الأجيال اليمنية المتعاقبة في الدفاع عن الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري.

وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي والمواساة الى جميع أبناء الشعب اليمني في هذا المصاب الجلل، والى أسرة وذوي الفقيد وكافة آل ابولحوم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.