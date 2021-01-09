محافظ حضرموت يوجه بإضافة مبانٍ جديدة للمدرسة القتالية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال تدشينه للمرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2021م، بزيارة للمدرسة القتالية بمنطقة الريان بمدينة المكلا.



واطلع المحافظ البحسني على نسبة الانجاز في المدرسة، وسير العمل في استكمال المباني الجديدة والتجهيزات، حاثاً على سرعة الإنجاز والعمل بوتيرة عالية لاستكمال الأعمال الانشائية.

ووجه المحافظ بإضافة مبانٍ جديدة بالمدرسة، تواكب التطلعات المستقبلية لإستيعاب أكبر عدد من الملتحقين بالمدرسة، لتكون نواة لكلية حربية في المستقبل، مشدداً على أن تكون المدرسة جاهزة للافتتاح مطلع شهر ابريل القادم.