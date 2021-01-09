محافظ عدن يشدد على ضرورة استمرار إزالة العوائق والعشوائيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد محافظ عدن، احمد لملس، على ضرورة إستمرار جهود ازالة العوائق والعشوائيات وعدم التعامل مع أي عقود في الأماكن العامة.



وأكد خلال ترأسه اليوم السبت، إجتماعاً بمدراء عموم المديريات، على ضرورة حماية الممتلكات الخاصة بالمواطنين والممتلكات العامة من العبث والبسط من قبل السماسرة والمستهترين، وعدم التهاون أو التراخي في هذا الشأن.. مشيراً إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبي الأعمال المخلة بالأمن والسكينة في المحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء عموم الأشغال العامة والطرق، وصندوق النظافة والتحسين، والمياه والصرف الصحي، عدد من القضايا المتعلقة بعمل المجالس المحلية في المديريات وأبرز المشكلات والصعوبات التي تواجه المديريات والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.