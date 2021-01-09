نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل الشيخ سنان أبو لحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالوهاب ابو لحوم وإخوانه وكافة آل ابو لحوم وأبناء الشعب اليمني في وفاة المناضل الشيخ سنان عبدالله أبو لحوم الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية الخالدة ومسيرته مع أحرار اليمن في الكفاح، باعتباره من الرعيل الأول ومن مشايخ اليمن الأباه الذين رفضوا كهنوت الأئمة وعبوديتها للآخرين وعانوا من ظلم الإمامة وسجونها وتشردها.

ونوه نائب الرئيس إلى مسيرة الفقيد المناضل مع رجالات الحركة الوطنية وما تجشموه من عناء للقضاء على الإمامة وما رووه من أحداث مأساوية في ظل حكم الظلام الإمامي يكشف ذات المعاناة والأوضاع والدرب الذي يعيشه اليمنيون اليوم في ظل سيطرة الانقلاب الحوثي الكهنوتي المدعوم من إيران.

وأكد نائب الرئيس بأن تضحيات وبطولات الثوار الأحرار وتحملهم الكثير من العناء والمتاعب كان له الفضل الكبير بعد الله في التخلص من النظام الكهنوتي من اسرة بيت حميد الدين وبزوغ فجر الجمهورية اليمنية المُشرق..مشيراً إلى دور الفقيد المناضل أبو لحوم في تثبيت مداميك الجمهورية والحفاظ على مبادئها من خلال توليه عدداً من المناصب القيادية في الدولة.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لفخامة رئيس الجمهورية ولأبناء وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.