محافظ تعز يناقش مصفوفة احتياجات وأولويات البرنامج الاستثماري للمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مع إدارة مكتب التخطيط والتعاون الدولي، مصفوفة الاحتياجات وأولويات البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجديد 2021م .



واستمع المحافظ خلال زيارته لمكتب التخطيط والتعاون الدولي، الى شرح مفصل من مدير المكتب نبيل جامل ورؤساء الادارات والاقسام ، عن خطط وانجاز مصفوفة الاولويات التي تشمل أهم تبويب الاحتياجات المتمثلة بالجوانب الصحية والتعليمية والمياه والصرف الصحي وعدد من المجالات التي تتعلق بالخدمات المعيشية للمواطن.

واشار المحافظ شمسان، الى أن التخطيط هو أساس الادارة الناجحة ويهدف الى ترجمة توجهات المرحلة القادمة للتغلب على مخرجات الحرب ومعالجة الاضرار التي لحقت بالمكاتب والمؤسسات لما فيه تحقيق مؤشرات متقدمة للتعافي وذلك بالتخطيط وضبط معايير الاداء للمكاتب والمديريات والعمل بمبدأ الثواب والعقاب.

و أشاد المحافظ بجهود الفريق الفني الذي عمل على انجاز مصفوفة المحافظة وفق رؤية تترجم توجهات قيادة المحافظة وخططها لتحسين جودة ومعايير الاداء الاداري والمالي..منوها الى أن مصفوفة المشاريع الاستراتيجية والمتوسطة سيتم استيعابها ضمن البرنامج الاستثماري للحكومة للعام الجاري 2021م.