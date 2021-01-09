البحسني يرأس اجتماعاً بلجنة تنفيذ خطط تحسين وتطوير مدينة المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بلجنة تنفيذ خطط تحسين وتطوير مدينة المكلا، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق.



ووجه المحافظ البحسني رئيس وأعضاء اللجنة بالتنفيذ الأمثل لخطط وتدخلات السلطة المحلية وتوجهاتها لتحسين وتطوير مدينة المكلا بما يليق بها بوصفها عاصمة للمحافظة بما يظهرها بالشكل الأمثل أمام الضيوف والزوار.

ودعا محافظ حضرموت إلى التحضير الجيد لتدشين حملة تحسين المدينة ونظافتها التي ستنطلق يوم غد الأحد، بمشاركة جميع الجهات في النظافة والتحسين والأشغال والمؤسسة العسكرية والأمنية، والاستمرار في مراقبة عملية التحسين والنظافة وفرض غرامات وعقوبات ضد المخالفين، وتنفيذ خطة تنفيذية للتحسين وإنشاء مجسمات في الجولات والاهتمام بالإنارة والتشجير.

واستمع المحافظ البحسني من رئيس وأعضاء اللجنة إلى نتائج نزولاتهم الميدانية على عدد من المواقع بمدينة المكلا وخطط وبرامج تنفيذ عملية التحسين والنظافة.