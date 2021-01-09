البحسني يكرّم أبطال المراكز الأولى لمنافسات بطولة أبطال المحافظات للدراجات الهوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، أبطال المراكز الأولى لمنافسات بطولة أبطال المحافظات للدراجات الهوائية التي أقيمت بمدينة المكلا خلال الفترة من 7-9 من يناير 2021م، برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت، نفذها الإتحاد العام للدراجات وفرعه بساحل حضرموت بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.



وأبرزت البطولة التي شارك فيها أبطال التصفيات التمهيدية بمحافظات حضرموت (الساحل والوادي) وعدن وتعز وأبين ولحج والضالع، واستضافتها بنجاح مدينة المكلا، تنافساً بين المتسابقين، ونجاح في التنظيم في إطار نجاحات حضرموت في احتضان العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار جعلها قبلة لاحتضان هذه الفعاليات.

وهنأ المحافظ البحسني، أبطال المراكز الأولى للبطولة، مؤكداً أن حضرموت تواصل نجاحاتها في احتضان البطولات والفعاليات المختلفة على مستوى الوطن بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار، مرحّباً باحتضان المزيد من البطولات وتقديم الرعاية التامة لإنجاحها، مشيداً بما أظهره المتسابقون من مختلف المحافظات من تنافس شريف، في رياضة سباق الدراجات الهوائية التي تتطلب القوة والعزيمة والهمّة العالية، شاكراً جهود الاتحاد العام للعبة وفرعه بساحل حضرموت واللجنة المنظمة للبطولة ومكتب الشباب والأجهزة الامنية والعسكرية وإدارة المرور وكل من أسهم في انجاحها.

بدوره تقدّم رئيس الاتحاد العام للدراجات محمد عيدروس العيدروس، بخالص الامتنان للمحافظ البحسني وللجهات التي أسهمت في انجاح البطولة، مؤكداً ان الاتحاد لمس في حضرموت توفّر الأجواء والامكانات الفنية والإدارية والفنية، التي تسهم في اقامة بطولات على مستوى عالٍ في المحافظة التي تتسم بالأكثر استقراراً وأمناً، متطلعاً الى اقامة بطولة مماثلة في موسم البلدة السياحي بمدينة المكلا، مشيداً بمستوى التنافس والتنظيم.

وجرى في ختام البطولة، تكريم محافظ حضرموت واللجان والجهات المساهمة في انجاح البطولة، وتكريم الحائزين على المراكز الأولى للسباق الفردي ضد الساعة "لفئة الناشئين" لمسافة 15 كيلومتر، والسباق الفردي ضد الساعة "لفئة الشباب" لمسافة 25 كليومتر، والسباق الفردي العام "لفئة الشباب" لمسافة 70 كيلومتر، والسباق الفردي العام "لفئة الناشئين " لمسافة 50 كيلومتر، .

حضر التكريم، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل المحافظة لشؤون المحافظات الشرقية مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، والمديران العامان لمكتبي وزارة الشباب والرياضة بساحل ووادي حضرموت حسن مسجدي ورياض الجهوري، ونائب رئيس اتحاد عام اللعبة أحمد الجفري والأمين العام (مدير البطولة) عبدالفتاح اسماعيل، ورئيس اتحاد الدراجات بساحل حضرموت خالد برك بن سعيد.