هادي يعزي في وفاة الشيخ سنان ابو لحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ سنان ابو لحوم الذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى الادوار البطولية والنضالية التي جسدها الفقيد خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء والدفاع عن الثورة والجمهورية ومشاركته الفاعلة في ثورة الـ 26 من سبتمبر ضد الحكم الامامي البغيض..لافتاً الى كفاءته وحكمته وإنجازاته في كافة المواقع القيادية التي شغلها واسهاماته الاجتماعية واصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.