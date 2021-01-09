رئيس مجلس النواب يقدم التعازي في وفاة المناضل سنان ابو لحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، ومعه عضوا المجلس حسن جيد ومحمد منصور، واجب العزاء والمواساة لاسرة آل أبو لحوم وذلك في وفاة المناضل الكبير الشيخ سنان ابو لحوم الذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.



ونقل الشيخ البركاني، لاسرة الفقيد، تعازي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاءه بهذا المصاب الاليم..منوهاً بمناقب الفقيد وادواره الوطنية المشهودة في مختلف المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن.

واكد رئيس مجلس النواب، ان المناضل سنان ابو لحوم كان واحداً من رجال الرعيل الوطني الأوائل الذين ناهضوا نظام الأئمة البائد وشارك في الدفاع عن الثورة والجمهورية وترسيخ العمل الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة..مبتهلا الى المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.