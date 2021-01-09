السعدي يبحث مع عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة تطورات الاوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مع عدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية وتفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وقال السفير السعدي، خلال لقائه، المندوبة الدائمة لسانت فينسنت والجرينادين والمندوب الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، والنائب الأول لمندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة "ان الادلة المتوفرة والمؤشرات تشير الى ان المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من ايران هي من قامت بهذا العمل الارهابي الذي استهدف الحكومة والتي شُكلت بموجب اتفاق الرياض ورحب بها المجتمع الدولي وشركاء السلام".

واضاف السعدي "ان هذا الفعل الاجرامي لن يثني الحكومة عن القيام بمهامها في استعادة الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب"..مشيراً الى ان الهجوم الارهابي يزيد الحكومة صلابه وثبات في مواجهة التحديات.

ودعا مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الأفعال الإجرامية التي تهدف إلى إنهاء العملية السياسية برمتها وتقويض جهود الأمم المتحدة الهادفة الى تحقيق سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها ، واستمرار معاناة ابناء الشعب اليمني جراء انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة.

من جانبهم، عبر المندوين الدائمين لدول لسانت فينسنت والجرينادين والمكسيك وروسيا لدى الامم المتحدة، عن ادانة بلادهم الشديدة للهجوم الإرهابي الشنيع، وإدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والترحيب بإعلان حكومة الكفاءات السياسية ودعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن