شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضحايا قصف الميليشيات لعزلة الحيمة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد ضحايا قصف مليشيات الحوثي الإنقلابية لعزلة الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز إلى 9 شهداء و 24 مصاب فيما بلغ عدد المختطفين 45 مختطفاً من سكان المنطقة بينهم أطفال .



وذكر مركز تعز الحقوقي في بلاغ صحفي صادر عنه، أن مليشيات الحوثي داهمت 63 منزلا احرقت ثلاثة منهم وفجرت بخمسة أخرين فيما تعرض 13 منزلاً للتدمير جراء القصف المتواصل الذي استهدفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

ودعا المركز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتسيير قوافل إغاثة إنسانية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى .. مستغرباً في الوقت نفسه استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الإبادة الجماعية والإنتهاكات المروعة التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين وترتقي إلى جرائم حرب .