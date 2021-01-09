تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن خلال نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على سلسلة المرتفعات الجبلية مع تكون الصقيع على 5 محافظات خلال يومنا هذا السبت الموافق 9 يناير 2021.



وذكرت النشرة أن محافظة صعدة وعمران وذمار وصنعاء وبيضاء ستشهد أجواء شديدة البرودة وسماء خالية من السحب عدا تكون قطع من السحب على المرتفعات الجبلية في فنرة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر مع سماء خالية من السحب ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتلة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت النشرة إلى أن معظم السواحل اليمنية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع استمرار نشاط الرياح السطحية على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتصل سرعتها إلى 25 عقدة تعمل على اثارة الأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة إلى غائمة جزئياً مع رياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 18 عقدة