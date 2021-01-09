وزير الخارجية يبحث مع السفير الصيني تنسيق المواقف في المحافل الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وتنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق الوزير بن مبارك، الى تطورات الأوضاع على الساحة المحلية بمافيها تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولهم مطار عدن الدولي، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.. موضحاً أن هذا الحادث الإرهابي لم يستهدف الحكومة فقط بل كان استهدافاً لتطلعات وآمال الشعب اليمني في العيش بسلام، الامر الذي يتطلب إدانة واضحة وصريحة من المجتمع الدولي ومنابره الاساسية.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار حكومة الكفاءات السياسية في العمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الامن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن..مثمناً موقف الصين الثابت والداعم لليمن وقيادته الشرعية.

من جهته، عبر السفير الصيني مجدداً عن ادانته لهذا الحادث الارهابي وعن بالغ تعازيه لأسر وذوي الضحايا..مؤكداً موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته وامنه واستقراره، ودعمها لجهود الحكومة اليمنية في سبيل إحلال السلام واستعادة الامن والاستقرار.