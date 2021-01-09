سفير اليمن يلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى تونس عبدالناصر باحبيب امس الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها .



وفي اللقاء استعرض سفير اليمن مستجدات التطورات السياسية التي تشهدها اليمن وطبيعة اتفاق الرياض وحكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت بموجبه والمهام المناطه بها باعادة الامن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين واستكمال المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة والوصول الى سلام شامل في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث .. لافتاً الى العمل الارهابي الذي استهدف القتل الجماعي لرئيس واعضاء الحكومة في مطار عدن الدولي اثناء عودتهم لممارسة مهامهم.

وثمن السفير باحبيب اهتمام الحكومة التونسية ورعايتها الكاملة للبعثة والجالية اليمنية وكذا دعمها لجهود الحكومة الشرعية في كافة المحافل الاقليمية والدولية .. معرباً عن تطلعه الى صدور بيان اممي صريح يدين العملية التي استهدفت مطار عدن الدولي في جلسة مجلس الامن الدولي الذي تترأسه الجمهورية التونسية حاليا والخاصه باليمن والمقرر انعقادها في تاريخ 14 من الشهر الجاري .

ومن ناحيته اعرب وزير الشؤون الخارجيه التونسية عن ادانته للعملية الارهابية وتأكيده على دعم تونس للحكومة الشرعيه اليمنية وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة .