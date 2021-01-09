باحميد يستعرض مع مسؤول ماليزي تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، امس، مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية لشؤون وسط وجنوب آسيا والقائم بأعمال شؤون غرب آسيا، تطورات الأوضاع في بلادنا وتداعيات الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له الحكومة اليمنية وجموع المواطنين المدنيين والموظفين في مطار عدن الدولي.



كما استعرض السفير باحميد، مع المسؤول الماليزي، الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من خلال استمرارها في مزاولة مهامها وأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن بالرغم من كل التحديات في سبيل استقرار الحالة المعيشية وتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الصلف والتعنت الذي تبديه المليشيات الحوثية الانقلابية وتسببها في إحداث أكبر الضرر بحياة المواطن وبالوطن عموماً.

وثمن السفير باحميد، موقف لماليزيا من خلال إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن دولي اثناء وصول الحكومة، وما قدمته وتقدمه ماليزيا من تسهيلات للمقيمين اليمنيين على أراضيها..معبراً عن عميق التعاطف والمواساة مع الأشقاء الماليزيين جراء ما أحدثته موجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدد من الولايات في الساحل الشرقي لماليزيا.

كما جرى في اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي عبر تجديد اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين وتطويرها، وكذا في مجال الإستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين في ماليزيا.