شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 5 مدنيين بينهم أطفال بشظايا قذيفة حوثية غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد طفل وأصيب 4 أخرين بينهم إمرأه الجمعة بشظايا قذيفة لمليشيات الحوثي استهدف حي المطار القديم غرب تعز.
وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المليشيات استهدفت حي المطار القديم بقذيفتين من مواقع تمركزها في منطقة غراب مما أدى الى استشهاد الطفل قصي امين مسعد 15 عاما وإصابة طفلين اخرين وامرأتين بجروح خطيرة تم إسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج .