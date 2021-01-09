استشهاد وإصابة 5 مدنيين بينهم أطفال بشظايا قذيفة حوثية غرب تعز

وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المليشيات استهدفت حي المطار القديم بقذيفتين من مواقع تمركزها في منطقة غراب مما أدى الى استشهاد الطفل قصي امين مسعد 15 عاما وإصابة طفلين اخرين وامرأتين بجروح خطيرة تم إسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة