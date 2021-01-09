شكرا لقراءة خبر عن بعد ٣٠ عام.. الكويت تفجر مفاجأة جديدة عن "صدام حسين".. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - سيعرض تلفزيون الكويت، في الذكرى الـ30 للغزو العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، فيلم "عزيزة" المقتبس من قصة حقيقية تنطلق أحداثها يوم 2 أغسطس في حديقة الحيوان.

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بعد ٣٠ عام.. الكويت تفجر مفاجأة جديدة عن "صدام حسين".. شاهد

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والفيلم الجديد، من إخراج عبد العزيز الجناحي وسيناريو وحوار عبد العزيز الحداد، وبطولة مشاري المجيبل وعبد الله الطراروة وأسامة البلوشي وحصة النبهان وعلي القلاف ويوسف حياتي.

وقال الفنان مشاري المجيبل، عن دوره في هذا الفيلم: "أجسد دور شخصية سليمان، حيث أقوم مع علي شقيقي بإطعام 740 حيوانا يوميا في الحديقة نفسها، لأنه وصل عدد الحيوانات بعد الغزو العراقي ما يقارب الـ32 حيوانا بسبب عدم الاهتمام والجوع وحالة البلد نفسها في الوقت نفسه".

وأضاف: "الفيلم مقتبس من قصة حقيقية وحصلت العديد من الأحداث بالفيلم على أرض الواقع، وفكرة الفيلم بشكل عام هي الاهتمام بالحيوانات حتى في أقصى الظروف".