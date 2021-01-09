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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني ينفذ عملية عسكرية ناجحة ضد الحوثيون في الجوف

السبت 9 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيات الحوثي، في محافظة الجوف (شمالي اليمن).



وقالت صحيفة الجيش الوطني، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذو عملية استدراج ناجحة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، في مواقع بير عزيز الاستراتيجية، شرق محافظة الجوف.

وأسفرت العملية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي.

وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، وتكبدت جماعة الحوثي، خسائر فادحة في الارواح والعتاد.