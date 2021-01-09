عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير حقوقي: انتهاكات مليشيا الحوثي في الحيمة ترقى إلى جرائم حرب

السبت 9 يناير 2021

الخليج 365

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بسرعة التدخل وفك الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الانقلابية بحق سكان عزلة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، ووضع حد للجرائم التي ترتكبتها الميليشيات بحق المدنيين في العزلة .



وذكرت الشبكة في بيان لها، أن الفريق الميداني للشبكة أكد أن مليشيا الحوثي فرضت حصارا مطبقا على الحيمة واستحدثت موقعا عسكريا في قرية السايلة لقصف المساكن والمزارع والمدنيين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما أسفر عن ‏مقتل 7 مدنيين وإصابة 11 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، كما قامت المليشيا باختطاف 8 أطفال كرهائن ، واعتقال نحو عشرين مدنيا وقامت بتفجير 4 منازل ، وذلك خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين.

وأكد البيان هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء عزلة الحيمة ترتقي جرائم حرب ضد الإنسانية، تصل حد جرائم الإبادة الجماعية.. داعياً المبعوث الدولي مارتن غريفيث للقيام بدوره وادانة مثل هذه الجرائم والضغط على مليشيا الحوثي لايقافها .