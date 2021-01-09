مصرع 30 حوثيًا بنيران الجيش الوطني غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 30 حوثيا بنيران الجيش الوطني غربي مأرب

السبت 9 يناير 2021

الخليج 365

سقط ما لا يقل عن 30 مسلحًا حوثيًا بين قتيل وجريح، في قصف مدفعي استهدف تعزيزات المليشيات الانقلابية، جنوبي محافظة مأرب، شرقي البلاد.



واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات حوثية، قادمة من صنعاء، كانت في طريقها لتعزيز مواقع المليشيات في جبهة المخدرة بمديرية صرواح، غربي مأرب.

وتمكنت مدفعية الجيش من تدمير عدد من الأطقم والآليات الحوثية، وقتل جميع من كانوا على متنها.

ومنذ أشهر تخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في مختلف جبهات محافظة مأرب، سقط خلالها مئات القتلى الحوثيين بينهم قيادات رفيعة.