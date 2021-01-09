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مأرب: اصابة مواطنين اثنين في انفجار عبوة ناسفة بمديرية الوادي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة، زرعت على إحدى الطرق الرئيسية بمديرية الوادي، بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة زرعت على طريق صافر، بين نقطة الراكة، ومحطة بن معيلي بمديرية الوادي، انفجرت في شاحنة دينّا، تابعة لمصنع مياه أبراد". 

وأوضحت المصادر، "أن الانفجار أدى إلى اصابة سائق الشاحنة، والمرافق له، بجروح خطيرة".

ولم تصدر الأجهزة الأمنية أي توضيح حول الحادثة، حتى كتابة هذا الخبر.

وشهدت المنطقة، بحسب شهود عيان، انفجارات مماثلة، لعدد من العبوات الناسفة، راح ضحيتها عدد من المواطنين، بين قتلى وجرحى.
 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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