"بسبب خلاف على أرضية" عدن: انفجار يهز محيط سوق الخضار بمديرية المنصورة

المنامة - ياسر ابراهيم - هزّ انفجار عنيف مديرية المنصورة بمدينة عدن، مساء الخميس، وارتفعت سحب الدخان من موقع الانفجار الذي لم تتضح أسبابه بعد.

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار وقع بمحيط سوق الخضار وسط المنصورة، حيث اندلع حريق هائل عقب الانفجار. وأن قوة أمنية انتشرت في المكان.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار ناتج عن تفجير عبوة ناسفة لصقت بجدار أرضية قيد البناء بجوار ثانوية النعمان بالقرب من سوق الخضار. مشيرة إلى أن "الانفجار دمّر جدارا مشيدا في محيط المكان".

وبحسب شهود عيان، فأن شظايا تطايرت في المكان وألحقت أضرارا بالغة بعدد من السيارات. ونجا من الانفجار مارة كانوا يسيرون بالقرب منه.

وأثار الانفجار حالة من الهلع في صفوف المواطنين.

وقبل أيام وقعت انفجارات في مطار مدينة عدن بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.

ودعت كذلك الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى تصنيف الجهة التي تقف وراء الهجوم على مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، جماعةً إرهابية.