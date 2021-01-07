السفير ياسين يطلع الخارجية البريطانية على مستجدات الساحة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، اليوم، مديرة دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية عبدا شريف، على آخر مستجدات الساحة اليمنية منذ عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.



واستعرض السفير ياسين خلال اللقاء، تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الأسبوع الماضي، وأدى إلى استشهاد وجرح نحو 135 مدنيا، إضافة إلى ما رافق ذلك الحادث من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة.

وأكد على أهمية قيام بريطانيا في اجتماع مجلس الأمن القادم المقرر في الـ ٢١ من شهر يناير الجاري، بإدانة هذا العمل الإرهابي الذي تؤكد المؤشرات وقوف مليشيا الحوثي الانقلابية ورائه.

من جانبها عبرت مديرة دائرة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، عن سعادة حكومة بلادها بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وإدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن، وأكدت وقوفها إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل توفير مناخات سياسية مناسبة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام للشعب اليمني.