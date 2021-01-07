وزير الزراعة والثروة السمكية يزور مصنع أشباك الجابيون في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطّلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، على سير العمل في مصنع أشباك الجابيون التابع للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في العاصمة المؤقتة عدن، ودوره في خدمة التنمية الزراعية في بلادنا.



واستمع الوزير السقطري، من مسؤولي وفنيي المصنع إلى شرح حول إنتاجية المصنع من أشباك الجابيون التي تستخدم في حماية ضفاف الوديان والتربة من الانجرافات والطرقات، وكذا إسهامات المصنع في إنتاج القواعد الحديدية التي تستخدم في الطاقة الشمسية.

وشدد الوزير السقطري، على أهمية صيانة وتطوير المعدات في المصنع بما يمكنه من رفع القدرة الإنتاجية من الأشباك والمستلزمات التي تستخدم في التنمية الزراعية.