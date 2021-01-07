نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد أحمد اليعري

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل اليعري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة العميد أحمد اليعري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012