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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد أحمد اليعري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة العميد أحمد اليعري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وخدماته العسكرية وأدائه لواجبه الوطني.
وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل اليعري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.