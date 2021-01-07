شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المرحلة الاولى لبرنامج مكافحة الملاريا للمرافق الصحية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بعدن، وبرنامج مكافحة الملاريا محور تهامة اليوم، المرحلة الاولى من الاشراف الميداني للمرافق الصحية في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ودعم الصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا.



وأوضح مدير البرنامج بمحور تهامة الدكتور عبدالكريم القديمي، أن الزيارة الاشرافية هدفت الى تدريب (122) من الاطباء والكوادر الصحية على السياسة الوطنية لتدبير حالات الملاريا واستخدام الفحوصات السريعة كمرحله اولى، مشيرا الى أنه سيتم خلال العام الجاري، تدريب الاطباء والكوادر الصحية في المديريات الساحلية المحررة بمحافظة الحديدة وتعز التابعة اداريا لبرنامج مكافحة الملاريا محور تهامة.