شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التربية واليونيسيف تناقشان خطة حملة العودة إلى المدرسة للعام القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، اليوم، خطة تنفيذ حملة العودة إلى المدرسة للعام الدراسي القادم 2020 - 2021م، في محافظات الجمهورية.



وتطرق اللقاء الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، وضم مدير عام الإدارة العامة للإعلام التربوي والنشر في الوزارة محمد الدباء ومدير مشروع التعليم في المنظمة جيهان باوزير، إلى نوعية المواد التوعوية والإرشادية للطلاب وأولياء أمورهم بهدف تعزيز الاتجاهات الايجابية لدى الآباء والأمهات والمعلمين وقادة المجتمع المحلي عن المدرسة والتعليم كواجب والتزام للأطفال وللوطن، كما ستستهدف حملة العودة للمدرسة التوعية من الموجة الثانية لفيروس كورونا وتخفيف الآثار النفسية عند الطلاب بسبب الحرب.