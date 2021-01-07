وزير الشؤون الاجتماعية يدشن توزيع ادوات المهنة للمستفيدات من مشروع بذرة أمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، توزيع أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع بذرة امان في محافظات (عدن، تعز، الحديدة) والذي ينفذه إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بدعم وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وثمن الوزير الزعوري خلال التدشين بحضور وكيل اول محافظة عدن محمد شاذلي، ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي، والمنسق العام للجنة العليا للاغاثة جمال بلفقيه، وعدد من مدراء المديريات وممثلوا منظمات المجتمع المدني، دور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في دعم وتمويل هذا المشروع الهام، ودورهم الانساني الكبير في كافة المحافظات..مشيراً إلى اهمية المشروع ومساهمته في تخفيف معاناة كثير من أسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة..مشيداً بدور ائتلاف الخير في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وقال الوزير الزوعري "نتطلع الى مزيد من التنسيق مع المراكز الاغاثية والهيئات والمنظمات المانحة لتنسيق الجهود الاغاثية الرامية لوصول المساعدات لمستحقيها من فئة الأسر الفقيرة والأشد فقرا والمشمولين ببرامج الحماية الاجتماعية، والعمل معاً لتوثيق التدخلات وتسهيل وصولها للمستفيدين في كافة المنطاق عبر الاجهزة المختصة".

وأضاف الزعوري" أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمنظمات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع الاغاثية والتنموية في بلادنا"..لافتاً الى أهمية استمرار التنسيق بين المانحين ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للاغاثة والسلطات المحلية في المحافظات لتحقيق الاستفادة المثلى من مشاريع الدعم الانساني والتنموي.

من جانبها أوضحت ممثلة ائتلاف الخير، أن المستفدين من هذا المشروع، يبلغ اكثر من 600 اسرة من اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات (عدن، تعز، مأرب والحديدة).

واستعرض منسق المشاريع في مركز الملك سلمان للاغاثة في العاصمة المؤقتة عدن عبدالله الطيار، مشاريع المركز وانشطته في اليمن..لافتاً الى انه تم تنفيذ ما يزيد عن 540 مشروعاً وبرنامجاً اغاثياً وتنموياً بتكلفة تزيد عن 3 مليارات واربعمائة مليون دولار في عموم المحافظات اليمنية.