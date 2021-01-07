شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يتحدث عن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي إن قواته جاهزة لحماية الحكومة الجديدة الناصفة بين الجنوب والشمال.



وفي برنامج المواجهة على قناة سكاي نيوز عربية قال عيدروس الزبيدي إن ‎عدن ستكون عاصمة لليمن بشكل عام بعد اتفاق الرياض والتحديات الأمنية سيتم مواجهتها ، والبلد في حالة حرب، ونحتاج الى منظومة صواريخ باتريوت.

واضاف الزبيدي ان هناك تحديات إرهابية خفيفة ونحن نرصدها، ونحن جاهزين لحماية أنشطة الحكومة وكافة الوزراء.

وتابع الزبيدي ان الحكومة لديها إصرار كبير على تثبيت الأمن والاستقرار والخدمات بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي.