  عيدروس الزُبيدي يشدد على إصرار حكومة المناصفة على تثبيت الأمن والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعهد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بتأمين تحركات وزراء حكومة المناصفة، والمحافظين ووكلائهم.



ورأى في تصريحات إعلامية خلال لقاء على قناة سكاي نيوز الفضائية، أن حكومة المناصفة تواجه تحديات على رأسها تثبيت مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات، ودفع الرواتب للمتقاعدين والعسكريين، مؤكدا أن المجلس داعم للحكومة.

وشدد على إصرار حكومة المناصفة على تثبيت الأمن والاستقرار والخدمات وإنجاز إعادة الإعمار، معتبرا أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة طوارئ.