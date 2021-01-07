مارتن غريفيث: هجوم عدن اعتداء كارثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، الخميس، إن هجوم مطار عدن الذي وقع الاسبوع ماضي، له تداعيات سياسية ووصفه بـ"الاعتداء الكارثي".



وأوضح المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، عقب اطلاعه على أضرار مطار عدن الدولي أن الهجوم كارثي وقد يهدد بإشاعة حالة عميقة من انعدام الثقة.

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات صحفية عن أمله أن يكون وصول الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن بداية التعافي في البلد الذي يشهد حربا منذ 6 سنوات.

في وقت سابق، الخميس، أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن، صدمته البالغة من أضرار الهجوم الحوثي الصاروخي على مطار عدن لدى وصول الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.

وطاف جريفيث والوفد المرافق له ومعه محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، في أرجاء مطار عدن الدولي للإطلاع عن قرب على حجم الدمار الكبير الذي خلفه هجوم مليشيات الحوثي خصوصاً في صالة الانتظار التي أصابها صاروخ باليستي بشكل مباشر وهي تكتظ بعشرات المدنيين.

واطّلع المبعوث الدولي على المآسي الإنسانية التي خلفها الهجوم من خلال معرض للصور أقامته السلطات اليمنية إلى جانب أنقاض الأضرار وذلك لإبراز تفاصيل الهجوم المروع والذي أسفر عن سقوط 135 قتيلاً وجريحاً من المدنيين والصحفيين وموظفي الصليب الأحمر الدولي.

وأظهرت صوراً للمبعوث الأممي وهو في حالة من الصدمة وتأثره الشديد عند مشاهدته صور الضحايا وتجويف عميق أحدثتها الصواريخ الحوثية في مهبط وصالة مطار عدن الدولي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، وصل، الخميس، إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية الجديدة وذلك عقب إنهاء جولته إلى الرياض ولقاء الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي