محافظ عدن يبحث مع المبعوث الأممي جهود تحقيق السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ عدن احمد حامد لملس، اليوم، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، جهود تحقيق السلام وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن .



وخلال اللقاء، اكد محافظ عدن على أهمية زيارة غريفيث للمدينة وأطلاعه عن قرب على اثار الحادث الإرهابي الذي إستهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة..داعياً إلى توجيه المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لزيادة دعمها ومشاريعها ورفع مستوى نوعيتها لتدفع جهود عملية البناء والتنمية إلى الأمام .

وشدد لملس، على ضرورة التدخل الأممي في عملية التحقيق في العمل الإرهابي والاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي واوقع عشرات الشهداء والجرحى.

ومن جانبه، عبرّ غريفيث عن سعادته بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها ومسؤولياتها..مبديا ارتياحه بمشاهدتها آمنة مستقرة ومفتوحة أمام الجميع بفضل الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية .

وأكد غريفيث دعم الأمم المتحدة لعملية التحقيق في الحادثة، وقرب وصول فريق من لجنة الخبراء إلى عدن، لتقديم الدعم الفني الكامل في عملية التحقيق .. مضيفاً أنه سيحثّ المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن على المساهمة في تنمية عدن وتبني مشاريع الخدمات الهامة فيها.