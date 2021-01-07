الاعلان عن الفائزين بجائزة محافظ مأرب للطالب المبدع بنسختها الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة محافظ المحافظة للطالب المبدع في نسختها الثانية للعام 2020م ، والتي تشمل عشرة جوائز موزعة على عشرة فروع للعلوم التطبيقية والعلوم الانسانية.



وجرى اعلان وتكريم 17 فائزاً بالجوائز المادية بينهم اربع فائزات من اصل 170 متنافسا ومتنافسة في مجالات، ابتكار واختراع، الحفظ وتلاوة القرآن، انتاج الوسائل التعليمية، كتابة القصة القصيرة، الخط والرسم، كتابة المقال،والنحت، اضافة الى الشعر، التطريز، والانشاد والغناء، فيما حجبت في علوم كتابة المسرح لعدم استيفاء الشروط للاعمال المقدمة.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، اكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، ان هذا التكريم هو تكريم لكل المبدعين في مختلف العلوم الطبيعية والتطبيقية والانسانية، وان هذه الجائزة توفر للطلاب والنشئ ابراز مواهبهم وابداعاتهم المختلفة وتنميتها لتعود بالفائدة المستقبلية على الوطن.

من جانبه استعرض مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب، مراحل التصفيات والمنافسات، والتي تهدف الى تعزيز روح الابداع وتنمية المواهب والرقي بها وإثراء الميدان التربوي بالإبداعات التقنية والأدبية وتطبيقها على أرض الواقع.

وكان الوكيل الباكري افتتح معرض يضم الاعمال الابتكارية والابداعية للطلاب والطالبات من مدارس المديريات، وطاف الوكيل باقسام المعرض..مستمعا من القائمين عليه الى شرح تفصيلي عن المعروضات.