وزارة الشباب تصادق على مناقصة المرحلة الثالثة من مشروع ملعب سيئون الأولمبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اقرت لجنة المناقصات بوزارة الشباب والرياضة في اجتماعها المنعقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري، إرساء مشروع المرحلة الثالثة من ملعب سيئون الأولمبي بمحافظة حضرموت.



ويشمل المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل حكومي، على أعمال إنشاء مضمار ترتان لألعاب القوى اضافة الى رصف المكعبات الخرسانية " الانترلوك" وتنفيذ اعمال التمديدات الكهربائية وتجهيز الملحقات الخاصة الملعب .

ووجه وزير الشباب والرياضة، اعضاء لجنة المناقصات بالحرص على إنجاز المشروع في أقرب وقت..مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الملعب بالشكل الذي يليق به كملعب أولمبي.

وكلفت اللجنة ادارة الشؤون القانونية بالوزارة العمل على سرعة استكمال الإجراءات من أجل الإسراع في توقيع العقود والبدء بالتنفيذ.