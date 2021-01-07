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شمسان يفتتح مركز المعلومات بمكتب الخدمة المدنية ويطلع على سير العمل في الجهاز المركزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

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افتتح محافظ تعز نبيل شمسان ومعه وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عدنان عبد الجبار، اليوم، مركز المعلومات الحديث بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة.

 

 

وأشاد المحافظ شمسان، بالجهود المبذولة لتحديث مركز المعلومات بمكتب الخدمة المدنية والتي تعد مواكبة للتطورات والنظم الحديثة والمرتبطة بسيرفر الخدمة المدنية للوزارة ومكاتبهات في مختلف المحافظات.

 

الى ذلك، اطلع محافظ تعز، على سير العمل بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..مستمعاً من الوكيل المساعد للجهاز علي العيزري والموظفين، الى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل في الجهاز.

 

وحث محافظ تعز، العاملين في الجهاز المركزي على ضرورة العمل بوتيرة عالية والرفع بالمخالفات والتجاوزات المتعلقة بأداء المكاتب التنفيذية بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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