شمسان يفتتح مركز المعلومات بمكتب الخدمة المدنية ويطلع على سير العمل في الجهاز المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ تعز نبيل شمسان ومعه وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عدنان عبد الجبار، اليوم، مركز المعلومات الحديث بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة.



وأشاد المحافظ شمسان، بالجهود المبذولة لتحديث مركز المعلومات بمكتب الخدمة المدنية والتي تعد مواكبة للتطورات والنظم الحديثة والمرتبطة بسيرفر الخدمة المدنية للوزارة ومكاتبهات في مختلف المحافظات.

الى ذلك، اطلع محافظ تعز، على سير العمل بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..مستمعاً من الوكيل المساعد للجهاز علي العيزري والموظفين، الى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل في الجهاز.

وحث محافظ تعز، العاملين في الجهاز المركزي على ضرورة العمل بوتيرة عالية والرفع بالمخالفات والتجاوزات المتعلقة بأداء المكاتب التنفيذية بالمحافظة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.