شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يثمن تدخّلات مكتب الغذاء العالمي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمّن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدخّلات مكتب الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) في المحافظة.



وعبر المحافظ البحسني خلال لقائه، اليوم، مديرة مكتب الغذاء العالمي بمكتب المكلا ماريا ديسو يو، عن تقدير السلطة المحلية في حضرموت لخطوات المكتب العملية لتقديم مساعدات نقدية للمحتاجين إلى جانب المساعدات الغذائية.

واستمع المحافظ من مديرة المكتب، إلى نشاطات وتدخلات مكتب الغذاء العالمي في الجوانب الإغاثية، وتقديم المساعدات الغذائية والمالية للمستهدفين الأكثر احتياجاً في المجتمع، والتحضيرات لإقامة ورشة عمل بالمكلا تستهدف المكاتب ذات العلاقة والجمعيات والمنظمات الفاعلة في مجال تنمية الأصول "تحسين سبل العيش وايجاد فرص العمل".